أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو..«القرموطي» يبيع الدولار بسعر السوق السوداء على الهواء

Google+ Print
بالفيديو..«القرموطي» يبيع الدولار بسعر السوق السوداء على الهواء بالفيديو..«القرموطي» يبيع الدولار بسعر السوق السوداء على الهواء

القرموطى

ظهر الإعلامي جابر القرموطى، فى حلقة اليوم، من برنامجه “مانشيت القرموطي”، بديكور خاص لشركة صرافة كتب عليها “صرافة القرموطي”، وأحضر شاشة خلفة كتب عليها العملات الأجنبية مقارنتها بالجنية المصري للبيع والشراء، وكان فى خلفيته بانر كبير بصورة الدولار، وأمامه بانر كبير لصورة الجنيه المصرى، وكان بصحبته أموال نقدية من عملات الدولار والجنيه واليويو، كما استضاف “القرموطي” 3 من العاملين بالقناة، الذى طلبوا شراء الدولار بسعر السوق السوداء.

وظهر القرموطي، بشركة صرافة كمحاكاة لشركات الصرافة التى تتعامل فى العملة، وقال: لآول مرة نشهد انخفاض فى سعر صرف الدولار، وهو أمر يدعو للفرح “كل يوم بنتكلم عن زيادة .

كما قام عدد من العاملين بالقناة، بعمل ضبطية كبرى على الشركة وضبطوا القرموطي، وهو يبيع الدولار بسعر السوق السوداء وقاموا بالقبض عليه وأحالوه إلى النيابة.

شاهد الحلقة من اللينكات الآتية :

لحظة القبض على القرموطي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل