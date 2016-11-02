بالفيديو..«القرموطي» يبيع الدولار بسعر السوق السوداء على الهواء

ظهر الإعلامي جابر القرموطى، فى حلقة اليوم، من برنامجه “مانشيت القرموطي”، بديكور خاص لشركة صرافة كتب عليها “صرافة القرموطي”، وأحضر شاشة خلفة كتب عليها أسعار العملات الأجنبية مقارنتها بالجنية المصري للبيع والشراء، وكان فى خلفيته بانر كبير بصورة الدولار، وأمامه بانر كبير لصورة الجنيه المصرى، وكان بصحبته أموال نقدية من عملات الدولار والجنيه واليويو، كما استضاف “القرموطي” 3 من العاملين بالقناة، الذى طلبوا شراء الدولار بسعر السوق السوداء.

وظهر القرموطي، بشركة صرافة كمحاكاة لشركات الصرافة التى تتعامل فى العملة، وقال: لآول مرة نشهد انخفاض فى سعر صرف الدولار، وهو أمر يدعو للفرح “كل يوم بنتكلم عن زيادة سعر الدولار.

كما قام عدد من العاملين بالقناة، بعمل ضبطية كبرى على الشركة وضبطوا القرموطي، وهو يبيع الدولار بسعر السوق السوداء وقاموا بالقبض عليه وأحالوه إلى النيابة.

شاهد الحلقة من اللينكات الآتية :

لحظة القبض على القرموطي