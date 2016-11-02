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الأحد .. مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن ترتيبات مواجهة الفراعنة وغانا

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الأحد .. مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن ترتيبات مواجهة الفراعنة وغانا الأحد .. مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن ترتيبات مواجهة الفراعنة وغانا

وغانا – أرشيفية

تعقد اللجنة المنظمة لمباراة مصر وغانا بالاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا، يوم الأحد المقبل، بمقر الاتحاد بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل تنظيم مباراة مصر وغانا يوم 13 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب في تصفيات كأس العالم.

وتم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الصحفي خلال اجتماع اللجنة المنظمة، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد بالجزيرة بحضورهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة حازم الهواري ومجدي عبد الغني وأحمد مجاهد وخالد لطيف ومحمد أبوالوفا وسحر الهواري وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم وأعضاء اللجنة.

كما حضر الاجتماع مندوبون من الشركة الراعية وشركة الأمن وتم الاتفاق على كافة التفاصيل لإتاحة الفرصة للمشجعين لدعم على أن يتم الإعلان عن كل شىء في المؤتمر يوم الأحد المقبل.

وتعقد الشركة الراعية للاتحاد مؤتمرًا صحفيًا قبيل مؤتمر الاتحاد بمشروع الهدف للإعلان عن رعاة جدد للمنتخب الوطني.

أ ش أ

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