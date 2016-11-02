«طارق نور» يعقب على رحيل «أسامة كمال» من «القاهرة والناس» ويهنئ Dmc

‏في واحدة من أساليب المنافسة الإعلامية الراقية عقب «طارق نور»، ‏رئيس مجموعة تي ان سي للاتصالات، على رحيل الإعلامي أسامة كمال عن فضائيته “القاهرة والناس” التي وصفها بـ “صانعة النجوم” قائلًا : ” ان كمال أصبح ‏ألان من اكبر نجوم المجتمع الإعلامي في مصر ‏فقد رأينا فيه من حوالي ثلاث سنوات ما لا يراه الآخرون”.

كما أضاف نور، أن إبراهيم عيسي أكد أن “القاهرة والناس”هي القناة الجريئة الأكثر حرفية بين كل القنوات المصرية والتي لا تتنازل عن حرية التعبير.

واستطرد، عيسى، قائلًا : ” نحن سعداء ان الدولة وقع اختيارها علي أهم اثنين في مؤتمر شرم الشيخ للشباب في المناظرة التي تمت أمام رئيس الجمهورية وهما عيسى وكمال، وفي النهاية نهنئ قناة DMCعلي اختيارها هذا الرجل المحترم والذي سيثري شاشاتهم بإذن الله”