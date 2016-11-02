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نقيب الصيادلة : أزمة الدواء سببها أن مصر لا يوجد بها صناعة دواء

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نقيب الصيادلة : أزمة الدواء سببها أن مصر لا يوجد بها صناعة دواء نقيب الصيادلة : أزمة الدواء سببها أن مصر لا يوجد بها صناعة دواء

الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة

قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إن أزمة الدواء سببها أن لا يوجد بها صناعة دواء ونحن فقط نقوم بتعبئة الدواء، وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، فى برنامج “مانشيت القرموطي”،على قناة العاصمة الجديدة، أن كل صنف من الأدوية له 12 بديل متوفر فى مصر، ولكن حل الدواء ممكن يكون بجرة قلم عن طريق تطبيق الاسم العلمي، وهذا يحدث بقرار من وزير الصحة.

وأكد، أن 90% من السلاسل الشهيرة تبيع أدوية مجهولة المصدر ومغشوشة، وهذا بموجب المحاضر التى تم تحريرها فى 2015 و2016، ووزارة الصحة والمحافظين والرقابة هم من لا يقومون بتطبيق القانون عليهم ويتركونهم.

وأشار، إلى أن صناعة الدواء تتعافى، وهناك دعم كبير للصناعات الدوائية الوطنية، وأن الأوان أن يتم إنشاء هيئة الدواء المصرية.

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