وزير الخارجية: الأمم المتحدة تقدر الدور الهام لمصر إقليميًا ودوليًا

قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال احتفالية اليوم العالمي الـ71 للأمم المتحدة المنعقدة في النادى الدبلوماسي في التحرير، أن مصر تدعم جهود المنظمة فى دعم السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن مصر عززت الشراكة مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، ودعم خارطة الطريق الجديدة في بنية السلم والأمن فس إفريقيا للانتقال لنمط تبني منظور معالجة جذور نشاطات الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن مصر حرصت على تعزيز مشاركتها في قوات حفظ السلام على المستوى الدولى حتى تقلدت المرتبة الثامنة من حيث الترتيب، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تقدر الدور الهام الذي تلعبه مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.