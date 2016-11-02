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أبو ريدة : طرح تذاكر مباراة الفراعنة وغانا يوم الثلاثاء المقبل

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أبو ريدة : طرح تذاكر مباراة الفراعنة وغانا يوم الثلاثاء المقبل أبو ريدة : طرح تذاكر مباراة الفراعنة وغانا يوم الثلاثاء المقبل

المهندس هاني أبو ريدة

أكد المهندس هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه من المقرر طرح تذاكر مباراة الوطنى وغانا، المقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 13 نوفمبر المقبل، بداية من الثلاثاء المقبل.

وأضاف أبو ريدة، خلال خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “on sport” أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل عقب مؤتمر المدير الفنى للفراعنة الأرجنتينى هيكتور كوبر، لشرح طرق دخول وخروج الجماهير، بخلاف تحديد البوابات وكافة الأمور المتعلقة بالجماهير.

وتابع “أبو ريدة” أن هناك مساعدة ملموسة من القيادات الأمنية لتسهيل عملية حضور الجماهير، فضلًا عن الترتيبات التي تجهز فى الوقت الحالي تمهيدًا لعودة الجماهير للمدرجات بنسب محدودة في مباريات الدورى العام.

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