أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«دراسة»: استخدام الهواتف والحواسب قبل النوم يؤدى إلى ارتفاع معدلات السمنة

Google+ Print
«دراسة»: استخدام الهواتف والحواسب قبل النوم يؤدى إلى ارتفاع معدلات السمنة «دراسة»: استخدام الهواتف والحواسب قبل النوم يؤدى إلى ارتفاع معدلات السمنة

أرشيفية

أكد علماء من الجامعة الملكية في لندن أن استخدام الهواتف النقالة والحواسب اللوحية قبل النوم يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، منها اضطرابات النوم التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات السمنة وانخفاض المناعة.

وأجرى علماء من جامعة لندن الملكية دراسات، شملت 125 ألف طفل تراوحت أعمارهم بين 6 و19 سنة، لاحظوا أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية والحواسب اللوحية قبل النوم يعانون من الأرق والوهن في أثناء فترات النهار.

وأكد العلماء أن وجود تلك الأجهزة في غرف النوم يؤدي إلى استنفار دائم في الجملة العصبية لدى الأطفال، حيث تعمل أدمغتهم على وضع الجسم في حالة جهوزية دائمة استعدادا لاستقبال أية رسائل قد تصل إلى الهاتف أو الحاسب اللوحي.

وللحد من تلك المشاكل شدد العلماء على ضرورة منع الأطفال من اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى غرف النوم، وتعزيزِ سلوكيات النوم الصحي لديهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا