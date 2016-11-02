«دراسة»: استخدام الهواتف والحواسب قبل النوم يؤدى إلى ارتفاع معدلات السمنة

أكد علماء من الجامعة الملكية في لندن أن استخدام الهواتف النقالة والحواسب اللوحية قبل النوم يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، منها اضطرابات النوم التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات السمنة وانخفاض المناعة.

وأجرى علماء من جامعة لندن الملكية دراسات، شملت 125 ألف طفل تراوحت أعمارهم بين 6 و19 سنة، لاحظوا أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية والحواسب اللوحية قبل النوم يعانون من الأرق والوهن في أثناء فترات النهار.

وأكد العلماء أن وجود تلك الأجهزة في غرف النوم يؤدي إلى استنفار دائم في الجملة العصبية لدى الأطفال، حيث تعمل أدمغتهم على وضع الجسم في حالة جهوزية دائمة استعدادا لاستقبال أية رسائل قد تصل إلى الهاتف أو الحاسب اللوحي.

وللحد من تلك المشاكل شدد العلماء على ضرورة منع الأطفال من اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى غرف النوم، وتعزيزِ سلوكيات النوم الصحي لديهم.