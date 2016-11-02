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تركيا: أوغلو مستعد لتقديم الاعتذار بنفسه لأرملة «الطيار الروسي»

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تركيا: أوغلو مستعد لتقديم الاعتذار بنفسه لأرملة «الطيار الروسي» تركيا: أوغلو مستعد لتقديم الاعتذار بنفسه لأرملة «الطيار الروسي»

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو – أرشيفية

أعرب وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، عن استعداده لتقديم الاعتذار بنفسه إلى أرملة الطيار الروسي الذي أسقطت تركيا طائرته الحربية قرب الحدود السورية في نوفمبر 2015.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية عن أوغلو قوله أن بلاده على استعداد أيضًا لتقديم تعويض لأرملة قائد الطائرة الروسية، أوليج بيشكوف، فيما أعلنت عائلته في وقت سابق أنها لن تقبل أية تعويضات من التركية.

وطالب وزير الخارجية التركي في تصريحات صحفية الحكومة الروسية بضرورة تقديم الوثائق التي تثبت مسئولية مواطن تركي عن قتل هذا الطيار الروسي.

أ ش أ 

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