السفير الروسي بالرياض : السعودية تبدي اهتمامها بمنظومة الدفاع «إس-400»

قال السفير الروسي لدى السعودية أوليج أوزيروف، أن المملكة أبدت اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية الحديثة “إس-400″.

وأضاف السفير اوزيروف فى تصريح أوردته وكالة انباء سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء، لا يمكن استبعاد نمو التعاون العسكري التقني بين البلدين، على الرغم من أن الاتصالات فى مجال التعاون العسكري التقني، تعد إحدى المجالات التي لا تناقش علنًا.

وتابع السفير “أبدى ممثلو المملكة العربية السعودية اهتمامهم أثناء زياراتهم للمعارض، حيث كانت روسيا تعرض هذه المنظومة، سواء في معرض أبو ظبي أو خلال الفعاليات المنظمة في روسيا، لذلك فليس هناك ما هو جديد”.

يذكر أن مدير شركة “روس تيك” سيرجى تشيميزوف، قال أثناء معرض (دبى الدولى للطيران) عام 2015 أن الرياض تتفاوض مع روسيا بشأن توريد المنظومة.

أ ش أ