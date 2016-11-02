الجزائر تقدم مساعدة إنسانية جديدة لليبيا

قررت الجزائر تقديم مساعدة إنسانية جديدة لصالح الشعب الليبي، معبرة بذلك عن تضامنها التام مع هذا البلد.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية – في بيان لها مساء اليوم الأربعاء – أن “هذه المساعدة التي سيتم إرسالها على الفور موجهة لسكان الحدود وتضاف لتلك التي تم تقديمها خلال السنوات الأخيرة للشعب الليبي الشقيق والمجاور”.

وأضاف البيان أنه من خلال هذا الدعم “تعبر الجزائر مجددًا عن تضامنها التام مع ليبيا كونها تعتبر امتدادًا للجهود الحثيثة التي ما فتئت تبذلها من أجل مساعدة السكان القاطنين في المناطق الحدودية ومساعدة هذا البلد على تجاوز الصعوبات التي يواجهها”.

أ ش أ