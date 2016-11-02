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محمد صبحي : حزين علي الحالة التي يمر بها الدراويش في الوقت الحالي

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محمد صبحي : حزين علي الحالة التي يمر بها الدراويش في الوقت الحالي محمد صبحي : حزين علي الحالة التي يمر بها الدراويش في الوقت الحالي

محمد صبحي حارس الإسماعيلي

أعرب محمد صبحي، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، عن حزنه من الحالة التى يمر بها الدراويش فى الوقت الحالى، وتذبذب النتائج منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أنه كان يأمل فى العودة لصفوف فريقه فى توقيت أفضل من التوقيت الحالي.

وطلب صبحي، خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “on sport” من جماهير الإسماعيلى مساندة الفريق بقوة فى هذا التوقيت الحرج، مؤكدًا أنه عقد جلسة مع اللاعبين لتجديد الثقة فى أنفسهم وزيادة إصرارهم لتحسين النتائج الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن نظرية المؤامرة تحكم بعض الأحداث الكروية داخل الإسماعيلي.

يذكر أن محمد صبحي كان قد تعرض إلى الإصابة في الرباط الصليبي في تدريبات الدراويش الموسم الماضي، وعاد للفريق بعد فترة علاج طويلة.

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