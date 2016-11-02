القوات المسلحة توزع الكراتين المدعمة من خلال منافذ بيعها بمحافظة «قنا»

صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأن جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع الوحدات المحلية بمحافظة قنا، قامت ببيع كراتين للمواطنين تضم السلع الغذائية المدعمة بنصف السعر من خلال منافذ القوات المسلحة المتنقلة، فى إطار مبادرة القوات المسلحة لتوزيع 8 ملايين كرتونة غذائية مدعمة بنصف السعر للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الهجان، أنه تم اختيار 25 قرية بمختلف مدن المحافظة لبيع أكثرمن 3 الآف كرتونة كمرحلة أولى، حيث تم اختيار 5 قرى بمدينة قوص، و4 قرى بمدينة نجع حمادى، و 4 قرى بمدينة الوقف، و3 قرى بمدينة نقادة، و3 قرى بمدينة فرشوط، وقريتين بمدينة قنا، وقريتين بمدينة دشنا، وقرية واحدة بكل من مدينة قفط، ومدينة أبو تشت.

كما قال الهجان، أن الكرتونة التى تقوم القوات المسلحة ببيعها تحتوى على عدد، 1 كيلو جرام من السكر والأرز والفول، و3 أكياس مكرونة، إضافة إلى عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاى”، ويتم بيعها للمواطنين بسعر 25 جنيها بدلا من 50 جنيها.

وأشار الهجان إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة ومؤسساتها المختلفة على التلاحم مع أبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مقدما شكره للقوات المسلحة على دورها الوطنى ودعمها المتواصل ومساهمتها فى توفير كل احتياجات المواطنين بشكل ميّسر.