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كاتب صحفي: جنوب السودان على أعتاب مجاعة حقيقية

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كاتب صحفي: جنوب السودان على أعتاب مجاعة حقيقية كاتب صحفي: جنوب السودان على أعتاب مجاعة حقيقية

المتخصص فى شؤون جنوب السودان الكاتب الصحفي، عبد المنعم أبو إدريس

قال المتخصص فى شؤون جنوب السودان الكاتب الصحفي، عبد المنعم أبو إدريس، إنّ الجنوب علي أعتاب مَجاعة حقيقية، وإن النسبة الأكبر من السكان، يُعانون من نقص الغذاء، ويتواجدون تحديدًا فى منطقة تسمي بحر الغزال، وهي منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة، وكذلك في مناطق وسط جنوب السودان.

وأضاف أبو إدريس، خلال لقائه على قناة “الغد” ، أن كمية الأمطار التي هطلت فى جنوب السودان خلال الفترة الماضية، كانت قليلة، ما أسهم فى خفض المحاصيل، وكذلك أثّر علي المخزون الغذائي بالبلاد، فضلًا عن الصراعات الداخلية والحرب مع شمال السودان، الأمر الذي دمر أي مخزون غذائي.

وأكد إدريس، أن جنوب السودان تفتقد البنية التحتية، بالإضافة إلى غياب المشروعات الزراعية، لافتًا إلى أن الحروب الداخلية خلفت وراءها الكثير من الضحايا، مشددًا علي ضرورة الجمع بين الفرقاء في جنوب السودان، لحل الأزمة الموجودة فى البلاد.

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