أخبار عاجلة

عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اعتقال 64 مهاجرًا غير شرعيًا على السواحل الجزائرية

Google+ Print
اعتقال 64 مهاجرًا غير شرعيًا على السواحل الجزائرية اعتقال 64 مهاجرًا غير شرعيًا على السواحل الجزائرية

مهاجرين – أرشيفية

اعتقل خفر السواحل الجزائري 64 مهاجرًا غير شرعي بعرض البحر في عمليات مختلفة بسواحل ولايات مستغانم ووهران وعين تموشنت وعنابة، كانوا بصدد العبور إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب تقليدية، بحسب مصادر رسمية.

وجرى اعتقال ثمانية مهاجرين غير شرعيين بعرض البحر بولاية مستغانم اليوم الأربعاء، بينما اعتقل 56 آخرون بسواحل ولايات وهران وعين تموشنت وعنابة أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت المصادر إلى اعتقال 24 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بمدينة عين صالح جنوبي الجزائر، على يد عناصر جهاز الدرك الذي يتبع وزارة الدفاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا