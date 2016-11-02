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البابا تواضروس لـ«رئيس سنغافورة»: مصر ينتظرها مستقبل واعد

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البابا تواضروس لـ«رئيس سنغافورة»: مصر ينتظرها مستقبل واعد البابا تواضروس لـ«رئيس سنغافورة»: مصر ينتظرها مستقبل واعد

البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، الأربعاء، رئيس سنغافورة الدكتور توني تان.

وأشاد الرئيس السنغافوري – خلال اللقاء – بالتعاون الاقتصادي المتنامي بين وسنغافورة من خلال المشروعات الاستثمارية السنغافورية بمصر، موضحا أن التعاون المشترك بين البلدين يشمل مجالات مختلفة.

من جانبه، أعرب البابا تواضروس عن تقديره للدور الذي تقوم به سنغافورة على المستوى الاقتصادي بمصر من خلال الاستثمارات التي تقوم بها، داعيًا إلى المزيد من الاستثمار في كل المجالات، لا سيما مجال التعليم.

وتطرق البابا إلى بعض لمحات خاصة بتاريخ الكنيسة القبطية بمصر، وكذلك تاريخ الرهبنة القبطية وأيضا طبيعة العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بمصر، وأطر التواصل والتعاون بين الأزهر والكنيسة، وبين الكنيسة وبين المؤسسات الفاعلة في مصر، مشيرا إلى أنشطة بيت العائلة المصرية، وإلى المؤتمرات التي تجمع الأئمة والكهنة بغية زيادة التواصل والتفاهم.

وأكد البابا تواضروس، أن مصر ينتظرها مستقبل واعد، متوقعا أن يحدث نقلة حضارية لمصر من خلال المشروعات الكبرى.

وتأتي زيارة رئيس سنغافورة للكاتدرائية في إطار زيارته الحالية لمصر، والتي بدأت أمس الأول ومن المقرر أن تستغرق 4 أيام.

أ ش أ

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