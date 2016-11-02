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بالفيديو.. القبض على جابر القرموطي بسبب الدولار

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بالفيديو.. القبض على جابر القرموطي بسبب الدولار بالفيديو.. القبض على جابر القرموطي بسبب الدولار

لحظة القبض على القرموطي

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه «مانشيت القرموطي» بديكور خاص لشركة صرافة كتب عليها «صرافة القرموطي»، حيث قام باحضار شاشة خلفة كتب عليها العملات الاجنبية مقارنتها بالجنية المصري للبيع والشراء.

واقتحم فردان من إعداد برنامج «مانشيت القرموطي»، الاستوديو الذي أعد وطلب الشخصان من القرموطي خلال البرنامج الذي يذاع على قناة «العاصمة»، شراء دولار فأكد أنه يبيعه بسعر السوق السوداء، وتبين أنهما يتبعان لمباحث الأموال العامة وتم تحريز الأموال، والقبض على القرموطي على الهواء.

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