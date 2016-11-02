بالصور.. أول زيارة للأمين العام لجامعة الدول إلى مخيم الزعترى بالأردن

كتب هيثم سلامة

نشر حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، صورا لأول زيارة للأمين العام أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، إلى مخيم الزعترى فى شمال الأردن، وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وعلق حسام زكى على الصور قائلاً: "كل لاجئ هو قصة درامية كبيرة.. هذه أول زيارة يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية لأحد مخيمات اللاجئين السوريين.. مخيم الزعترى شمال الأردن والذى يضم ٨٠ ألف نسمة حجم بلدة متوسطة.. به كهرباء وماء بل ومجموعة فرق كرة قدم".

وأضاف حسام زكى: "الشكر للأردن الذى وضع الكثير من إمكاناته التى تتعرض لضغط كبير لتسهيل حياة هؤلاء الأشقاء السوريين فى ظروف صعبة للغاية والشكر للمانحين عربياً وأجانب فى تخفيف معاناتهم. أتمنى ألا تطول محنتهم".