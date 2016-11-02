جنايات القاهرة تجدد حبس 17 متهما بتنظيم ولاية سيناء 45 يوما

كتب محمد عبد الرازق

قررت اليوم الأربعاء، الدائرة ( 14 ) جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 17 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، فى القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بتنظيم ولاية سيناء 45 يوما جديدا على ذمة التحقيقات فى القضية.

ومن جانبه دفع خالد المصرى محامى المتهمين أمام المحكمه بعدم جواز فترة الحبس الاحتياطى وأن المتهمين مضى عليهم قرابة العام بلا تحقيق أو إحالة وطالب بإخلاء سبيلهم بأى ضمان وبإحالة القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها.

تضم قائمة أسماء المتهمين المقرر نظر تجديد حبسهم كلا من أسامة محمد شحاتة وعمرو علاء محمد وحمدى أحمد محمود وحسن عبد الرحمن طه وأبو الفتوح قدوره محمد وهشام محمد أحمد ومبارك أحمد مبارك وحمزة محمد عبد المنعم وعبد الرحمن مدحت السيد وإبراهيم السيد محمود ومحمد رمضان سليمان وربيع خالد أمين وسليمان عبد القادر محمد ومحمد أبو الحسن أحمد وطارق أحمد عبد الصبور وتامر عطية سليمان وإبراهيم محمد جمعة.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارًا تكفر الحاكم وتوجب محاربته وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية.