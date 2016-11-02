"الجنايات" تجدد حبس 4 متهمين بخلية شقة الهرم 45 يوما

كتب محمد عبد الرازق

جددت الدائرة (14) جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ" شقة الهرم " 45 يوم علي ذمة التحقيقات .

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.