الرقابة الإدارية تضبط مدير تنظيم حى أول طنطا أثناء تلقيه رشوة مالية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء حيدر منصور، مدير جهاز الرقابة بالغربية، من ضبط مدير التنظيم بحى أول طنطا أثناء تلقيه رشوة مالية، لتسهيل بناء عقار مخالف بدائرة الحى.

كان الرائد محمد خلف عضو هيئة الرقابة الإدارية، ورد له معلومات تؤكد أن يسرى ل ج مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بحى أول طنطا، بتقاضى رشاوى مالية مقابل تسهيل إجراءات تراخيص البناء العقارات المخالفة.

على الفور تتبع عضو الهيئة الإدارية مدير التنظيم، وبعمل التحريات تم ضبطه داخل محل خاص بأحد المقاولين، ويدعى س صليب بشارع ابن الفارض أثناء تلقيه رشوة مالية 5 آلاف جنيه من المقاول مقابل تسهيل بناء برج مخالف.

تم ضبط المتهم والمقاول واصطحابهم لديوان هيئة الرقابة الإدارية، وحرر محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.