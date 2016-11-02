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هذه "أغرب الجمل" التي تلفظ بها "سفاحون" قبل موتهم بدقائق ...

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هذه "أغرب الجمل" التي تلفظ بها "سفاحون" قبل موتهم بدقائق ... هذه "أغرب الجمل" التي تلفظ بها "سفاحون" قبل موتهم بدقائق ...

في عالمنا، من الواضح أننا سمعنا أو قرأنا العديد من القصص المرعبة على صفحات الجرائد عن سفاحون قتلوا عدد كبير من الأشخاص ، فهؤلاء في الأغلب من طينة ثانية تماما ، وتركيبتهم النفسية تختلف عن كل البشر ، بل حتى الجمل الأخيرة التي يتلفظون بها يتضح من خلالها ، أنهم يعانون من اضطرابات نفسية عميقة ، وهذه الجمل احيانا كثيرة تكون مرعبة بحد ذاتها .

- البرت فيش :

تلفظ السفاح البرت فيش، "أنا لا أعلم لماذا أنا هنا"، وقد كان سفاحاً أمريكياً من مدينة نيويورك وكان يستمتع بأكل لحوم ضحاياه وكان يرسل خطابات لذويهم يخبرهم عن مدى لذة الطعم! وكانت اخر أمنياته أن يموت على الكرسي الكهربائي وقد تحقق له ذلك!


- بيتر كرتين :

قال بيتر، "بعد موتي سأستمتع بسماع صوت دمي وهو يتدفق من عنقي"، بالفعل كان فيما سبق يستمتع بشرب دماء ضحاياه.

- جيمس فرنش :

"ماذا عن هذا العنوان كرأس الأخبار غداً : French Fries وهي كلمة تحمل معنيان: 1- بطاطس مقرمشة، و2- فرنش يحترق، كناية عن اعدامه بالكرسي الكهربائي.

- جيفري دامر :

"لا ابالي اذا اموت أو أعيش، امضوا قدماً واقتلوني" ومن العجيب أن قدره لم يكن إعدامه، بل لقى دامر حتفه على يد زميله في الزنزانة ومات نتيجة الاصابة البالغة في الرأس.

- توماس جراسو :

"أنا لم أحصل على السباجيتيو، لقد حصلت على اسباجيتي، أريد أن تعلم الصحافة ذلك"، طلب أن تكون آخر وجبة له تحتوي على السباجيتيو وهو نوع مخصص من السباجيتي يكون في شكل دوائر مع الجبن وصوص الطماطم، إلا انه تلقى السباجيتي العادي .

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رئيس قسم الأخبار