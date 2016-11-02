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بالصور : ضبط سيارة تحمل 25 حمارًا نافقًا ببركة السبع ...

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قال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، إنه تلقى بلاغا من أحد المواطنين بوجود سيارة نقل، بها عدد كبير من الحمير النافقة والتي يوجد أثار ذبح ببعضها، وكانت في طريقها إلى قرية طوخ طنبشا .

وأضاف: على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة، والتحفظ على السيارة والتي تبين قدومها من الصعيد يقودها شاب من الإسكندرية وبرفقته اثنين آخرين، ووجد بالسيارة مجموعة حمير حية، وتم التحفظ عليها بالوحدة المحلية بطوخ طنبشا .

وقد تم دفن النافق منها، فجر الثلاثاء، طبقا للشروط الصحية بما لا يضر بالبيئة، وذلك بحضور لجنة من الطب البيطري، ولجنة من شؤون البيئة .

وفي سياق آخر، تمكنت مباحث بالمنوفية، من ضبط 12 طن زيت طعام مجهول المصدر قبل بيعها في السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبوالفتوح مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد بتحرير القضية رقم 17319 جنح مركز بركة السبع لسنة 2016م ضد «م. ج. م. ا» مسؤول عن مصنع تعبئة زيت الطعام بدائرة مركز بركة السبع، وتم ضبط: [12 طن زيت طعام داخل 2 تنك استانلس، و2 طن زيت طعام داخل 2 تنك بلاستيك، و1.200 طن زيت معبأ في زجاجات سعة 1 كجم، و6000 زجاجة فارغة، 600 كرتونة فارغة .

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