أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تشييع جنازة الصحفي فارس الزيودي بعد وفاته في حادث أليم

Google+ Print
تشييع جنازة الصحفي فارس الزيودي بعد وفاته في حادث أليم تشييع جنازة الصحفي فارس الزيودي بعد وفاته في حادث أليم

بدموع من الأسى ونبرات حزن اعتصرت القلوب، شيع عدد كبير من المنتسبين للوسط الإعلامي بمختلف مجالاته وجمع غفير من أهالي مدينة دبا الفجيرة وأصدقائه، جثمان الفقيد الزميل فارس عبدالله علي الزيودي المحرر الصحفي في وكاله الأنباء الإماراتية "وام" الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم الاربعاء متأثرا بإصابته بعد حادث مروري أليم عن عمر 33 عاما، وذلك على الطريق العام دبا- مسافي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي غرفة العمليات بإدارة شرطة دبا الفجيرة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقه صباحاً بلاغا يفيد عن وقوع حادث تصادم بين مركبتين وجها لوجه على طريق الشاحنات الواصل بين مدينة دبا ومسافي، حيث نقل الإعلامي فارس الزيودي إثر تعرضه لإصابة حرجة بالحادث إلى مستشفى دبا حيث وافته المنية. فيما تعرض السائق المركبة الثانية ( 41 ) سنه إلى إصابات بين المتوسطة والبليغة ويرقد حالياً في مستشفى دبا.

وشارك جمع غفير في الصلاة على الفقيد في مسجد الشيخ زايد بدبا الفجيرة ودفنه في مقبرة دبا بعد صلاة الظهر، فيما استقبلت أسرته أعدادا غفيرة من المعزين، في أول أيام العزاء بمنزل العائلة.

وأعرب شقيقه سالم الزيودي عن بالغ حزنه على فقد اعز اشقائه، ودعا الله له بالرحمة والمغفرة حيث كان الفقيد متوجهاً لإتمام إجراءات انتسابه للخدمة الوطنية، بعد أن عزم مؤخرا على أداء الخدمة تطوعاً.

وعبر عدد من أصدقاء الفقيد من منسوبي الوسط الإعلامي أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق، وبشاشة الوجه وسمو الشخصية، وتواضعه واحترامه لكل الناس، والتزامه الديني إلى جانب حرصه المهني في العمل الميداني.

الجدير ذكره أن الفقيد الراحل جسد بحرفية عالية أداء كافة المهام المهنية والمسؤوليات الإدارية التي أسندت إليه في مكتب وكالة الأنباء الإماراتية بالفجيرة، منذ التحاقه بالعمل في الوكالة منذ ما يقارب 10 أعوام، حيث اسهم من خلال مشواره الصحفي في ابراز اسمه الإعلامي في العديد من الاحداث والفعاليات المهمة بالفجيرة، فضلا عن إسهامات ثقافية والتطوعية المتنوعة. وهو أب لثلاثة من الأبناء ( ابنتان وولد ) اكبرهم في سن 6 سنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية