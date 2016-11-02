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خفر السواحل الجزائري يعتقل 64 مهاجرًا

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خفر السواحل الجزائري يعتقل 64 مهاجرًا خفر السواحل الجزائري يعتقل 64 مهاجرًا

مهاجرين غير شرعيين – أرشيفية

اعتقل خفر السواحل الجزائري 64 مهاجرًا غير شرعي بعرض البحر في عمليات مختلفة بسواحل ولايات مستغانم ووهران وعين تموشنت وعنابة، كانوا بصدد العبور إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب تقليدية، بحسب مصادر رسمية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد جرى اعتقال 8 مهاجرين غير شرعيين بعرض البحر بولاية مستغانم اليوم الأربعاء، بينما اعتقل 56 آخرون بسواحل ولايات وهران وعين تموشنت وعنابة أمس الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى اعتقال 24 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بمدينة عين صالح جنوبي الجزائر، على يد عناصر جهاز الدرك الذي يتبع وزارة الدفاع.

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