ألمانيا تعتزم إطلاق أول قطار «صديق للبيئة» في العالم

تعتزم ألمانيا إطلاق أول قطار ركاب “هيدروجيني” في العالم لا ينتج عنه أي انبعاثات مضرة في الجو خلال العام المقبل.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الأربعاء أن الشركة الفرنسية العملاقة “ألستوم” تولت بناء القطار الصديق للبيئة بتكلفة بلغت ثمانية ملايين يورو وتم تقديمه في معرض ببرلين سبتمبر الماضي.

ويصدر القطار مستوى منخفضًا من الضجيج جراء الحركة ويتزود بهيدروجين يخزن في أنبوب أعلاه ويتحرك بفعل تفاعل كيميائي للهدروجين مع أكسجين توليد ذرات الماء.

وتتيح الطاقة التي يمكن توليدها في القطار السير لمسافة تتراوح ما بين 600 و800 كيلومتر بسرعة 140 كيلومترًا في الساعة.

أ ش أ