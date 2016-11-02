موجز أخبار مصر للساعة 6.. هاشتاج "الدولار ينهار" يحتل المركز الأول فى "تويتر"

نشر موقع "اليوم السابع" عدداً من الأخبار والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية على رأسها، انهيار الدولار فى السوق السوداء، والسيسى يؤكد ارتباط الأمن الأوروبى بشكل مباشر باستقرار دول المنطقة.

فيما يلى موجز أخبار الساعة 6 مساء من "اليوم السابع"..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تبذل جهوداً لمكافحة الإرهاب والتطرف وتدعيم الأمن والاستقرار.

قرر اتحاد الكرة رفع أسعار تذاكر مباراة مصر وغانا، المقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 13 نوفمبر المقبل، فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

تصدر هاشتاج "الدولار ينهار" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وأصبح الهاشتاج الأول فى القائمة، وذلك بعد أن تراجع سعر الدولار 4 جنيهات فى السوق السوداء، ووصل إلى 14 جنيهًا وفق ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعى.

عقد المجلس الأعلى للاستثمار أمس أول اجتماعاته، وفاجأ مجتمع الاقتصاد 17 قرارا فى صالح الاستثمار والمستثمرين.. فى "س وج" مع اليوم السابع اسئلة وإجاباتها حول قرارات المجلس وفوائدها وتأثيرها وكيف تأثر السوق بها؟

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ارتباط الأمن الأوروبى بشكل مباشر بأمن واستقرار دول المنطقة، في ضوء قربها الجغرافي من أوروبا، وهو ما يتطلب من الاتحاد الأوروبي العمل على مساندة دول المنطقة وتمكينها من التغلب على ما تواجهه من صعوبات.

رفض القضاء الفرنسى، منذ قليل، طلب إطلاق سراح النجم المغربى سعد لمجرد المؤقت، وصدر حكم بمد فترة حبسه احتياطيا على ذمة قضية اغتصاب فتاة فرنسية إلى الأسبوع المقبل حسبما اكد موقعbaboubi المغربى.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين جماهير فريقى روما ونابولى الإيطاليين، فى مطار "فيومتشينو" بالعاصمة الإيطالية، قبل أن تنجح أجهزة الشرطة فى التدخل لفض تلك الاشتباكات فى وقت قياسى.

أطلقت الشرطة فى جنوب أفريقيا قنابل الصوت ومدافع المياه لتفريق محتجين توجهوا فى مسيرة صوب مقر الرئيس جاكوب زوما فى العاصمة بريتوريا اليوم الأربعاء مطالبين بتنحيه بسبب ما وصفوه بضعف القيادة.

قدمت الإعلامية شريهان أبو الحسن، فى برنامج "ست الحسن" على قناة on E، فقرة مختلفة استضافت فيها مجموعة من ربات البيوت اللاتى تميزن ببعض المشروعات اليدوية النوعية وتحدوا بها البطالة وتحولت إلى مصدر لكسب الرزق.

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الدولار تراجع فى السوق الموازية لـ13.5 جنيه اليوم الأربعاء، بعد قرارات جريئة، خرج بها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المجلس الأعلى للاستثمار أمس، وحزمة الإجراءات الهامة التى اتخذها، وسوف تسهم فى دعم الاستثمار المحلى والأجنبى، وبدأت ثمارها بالفعل فى دعم حركة المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بارتفاع ملحوظ إلى جانب تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية.

قال موقع "أرا نيوز" الكردى، إن نساء سوريات من مدينة الباب شمالى سوريا، أنشأن كتيبة من النساء فقط لمحاربة داعش وتحرير بلدتهن، على نهج وحدات حماية الشعب الكردى النسائية.

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة، استعرض توصيات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ ، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلي أنه تم تكليف وزير العدل بدراسة صلاحيات رئيس الجمهورية في تحديد الموقف القانوني للافراج عن الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا أخري.

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المدربين العشرة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب فى العالم عن عام 2016، فى حفل جوائز "الأفضل" الذى سيقيمه الفيفا فى 9 يناير المقبل.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب والعرب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 417,237 مليار جنيه.

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أنه لا فرق بين داعش وبيت المقدس والإخوان، حتى الذين سبقوهم فى التاريخ "الخوارج" عن بعضهم فى شىء، موضحا أن أى جماعة ترفع السلاح لا علاقة لها بشريعة الإسلام بسلوكها ونهجها، لأن الله عز وجل لم يأمر بذلك فى كتابه وحديث النبى صلى الله عليه وسلم.

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه تم الاستعانة بعدد من المستشارين فى دور الانعقاد الثانى، للاستفادة من خبراتهم فى عمل اللجنة.

انتحر طالب بالصف الأول الثانوي الزراعي، منذ قليل، شنقا، داخل غرفة نومه بالطابق الرابع بمنزله، بقرية بالشرقية، وبالعرض علي نيابة مركز الزقازيق، قررت بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

كشفت مصادر فلسطينة لوكالة " سما" الفلسطينية الإخبارية عن أن المؤتمر السابع لحركة فتح والمتوقع عقده الشهر القادم سيشهد الإعلان عن أسماء قتلة الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات.

استقبل أهالى منطقة حى المعاشات برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وفد اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لزيارة الأماكن المتضررة من جراء السيول الأخيرة بمحافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، برئاسة النائب مصطفى بكرى، بحالة من الغضب الشديد نتيجة الضرر البالغ الذى لحق بمنازلهم وسط مطالب بضرورة ملاحقة المسئولين وإقالتهم وصرف تعويضات مناسبة وتوفير مساكن بديلة لهم.

أعلن عدد كبير من رؤساء جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والمناطق الصناعية فى المحافظات المختلفة، ترحيبهم بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد اجتماعه الأول، أمس الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أمس الثلاثاء ، حيث أجمع عدد كبير من المستثمرين بأنها قرارات جريئة وحكيمة ستعيد الاستثمار فى الصعيد ومصر للحياة، كما أنها بداية لعصر من الانفتاح الاقتصادى.

بعد مرور 7 جولات من بطولة الدوري العام بدأت الصفقات الجديدة التى أبرمها الأهلي مطلع الموسم الجارى تُعبّر عن نفسها تدريجياً ومنها من نال إشادة وإعجاب الكثيريين من الخبراء والجماهير ومنها من لم يُعبّر عن نفسه لعدم لحصول على فرصة حتى الآن.