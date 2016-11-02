أهم 10 بوستات على سوشيال ميديا اليوم.. سخرية "تويتر" من البرادعى الأبرز

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأربعاء، بالعديد من المنشورات المهمة، و"اليوم السابع" يرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- رئاسة الجمهورية تطلق مشروع "مصر بلا أمية" بمشاركة شباب 23 حزبا سياسيا عبر "فيس بوك"

2- رواد "تويتر" يسخرون من بيان "البرادعى" على طريقتهم

3- محمد الننى يحتفل بتألقه مع نجم أرسنال بكلمة واحدة

4- المصريون يحيون الذكرى الـ12 لوفاة الشيخ زايد.. عشقنا مصريتك بالفطرة

5- راغب علامة يوجه رسالة إلى رئيس لبنان الجديد

6- قناة" ON E" تدشن هاشتاج "أسال محمد رمضان" خلال حواره مع عمرو أديب اليوم

7- الإمارات تضع القطعة الأساسية لأول قمر صناعى فى العالم العربى مصنع داخليا

8- دونالد ترامب يدعو الأمريكيين لتغيير أصواتهم فى 6 ولايات

9- بالصور.. عارضة أزياء تتعرض للنقض على "فيس بوك" بسبب "حواجبها"

10- أصغر فاشونيستا فى العالم ترحب بسيدة أمريكا الأولى على طريقتها الخاصة