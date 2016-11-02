أهم 10 بوستات على سوشيال ميديا اليوم.. سخرية "تويتر" من البرادعى الأبرز

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأربعاء، بالعديد من المنشورات المهمة، و"اليوم السابع" يرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.
1- رئاسة الجمهورية تطلق مشروع "مصر بلا أمية" بمشاركة شباب 23 حزبا سياسيا عبر "فيس بوك"
2- رواد "تويتر" يسخرون من بيان "البرادعى" على طريقتهم
3- محمد الننى يحتفل بتألقه مع نجم أرسنال بكلمة واحدة
4- المصريون يحيون الذكرى الـ12 لوفاة الشيخ زايد.. عشقنا مصريتك بالفطرة
5- راغب علامة يوجه رسالة إلى رئيس لبنان الجديد
6- قناة" ON E" تدشن هاشتاج "أسال محمد رمضان" خلال حواره مع عمرو أديب اليوم
7- الإمارات تضع القطعة الأساسية لأول قمر صناعى فى العالم العربى مصنع داخليا
8- دونالد ترامب يدعو الأمريكيين لتغيير أصواتهم فى 6 ولايات
9- بالصور.. عارضة أزياء تتعرض للنقض على "فيس بوك" بسبب "حواجبها"
10- أصغر فاشونيستا فى العالم ترحب بسيدة أمريكا الأولى على طريقتها الخاصة
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