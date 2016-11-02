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أهم 10 بوستات على سوشيال ميديا اليوم.. سخرية "تويتر" من البرادعى الأبرز

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أهم 10 بوستات على سوشيال ميديا اليوم.. سخرية "تويتر" من البرادعى الأبرز أهم 10 بوستات على سوشيال ميديا اليوم.. سخرية "تويتر" من البرادعى الأبرز

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأربعاء، بالعديد من المنشورات المهمة، و"اليوم السابع" يرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- رئاسة الجمهورية تطلق مشروع " بلا أمية" بمشاركة شباب 23 حزبا سياسيا عبر "فيس بوك"

 

2- رواد "تويتر" يسخرون من بيان "البرادعى" على طريقتهم

 

3- محمد الننى يحتفل بتألقه مع نجم أرسنال بكلمة واحدة

 

4- المصريون يحيون الذكرى الـ12 لوفاة الشيخ زايد.. عشقنا مصريتك بالفطرة

 

5- راغب علامة يوجه رسالة إلى رئيس لبنان الجديد

 

6- قناة" ON E" تدشن هاشتاج "أسال محمد رمضان" خلال حواره مع عمرو أديب اليوم

7- الإمارات تضع القطعة الأساسية لأول قمر صناعى فى العالم العربى مصنع داخليا

 

 

8- دونالد يدعو الأمريكيين لتغيير أصواتهم فى 6 ولايات

 

 

9- بالصور.. عارضة أزياء تتعرض للنقض على "فيس بوك" بسبب "حواجبها"

 

 

10-   أصغر فاشونيستا فى العالم ترحب بسيدة أمريكا الأولى على طريقتها الخاصة

 


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