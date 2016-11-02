السعودية: ضبط 12 يمنيًا جنوب المملكة يشتبه فى انتمائهم للحوثيين

نفذت شرطة منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية حملة أمنية شاركت فيها جميع الإدارات التابعة للأمن العام والجهات الأمنية ذات العلاقة والأجهزة الخدمية فى المنطقة شملت كافة أحياء مدينة نجران، وأسفرت عن القبض على يمنيين يشتبه بانتمائهم للحوثيين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «الرياض» السعودية على موقعها الإلكتروني، أسفرت الحملة- التى جرت مساء أمس الثلاثاء عن تسجيل 207 حالات بين جنائية ومرورية، والقبض على 172 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، والقبض على تسعة من اليمنين لا يحملون ما يثبت مشروعية إقامتهم، وتسجيل 14 قضية جنائية ما بين سكر وقمار.

كما أسفرت الحملة عن القبض على 12 شخصًا من الجنسية اليمنية يشتبه في انتمائهم للحوثيين، وسلمت جميع الحالات حسب الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

أ ش أ