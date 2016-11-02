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«مونشنجلادباخ» يتهم مسئولي الدوري الألماني بمجاملة بايرن ميونخ

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«مونشنجلادباخ» يتهم مسئولي الدوري الألماني بمجاملة بايرن ميونخ «مونشنجلادباخ» يتهم مسئولي الدوري الألماني بمجاملة بايرن ميونخ

لاعبو فريق بروسيا مونشجلادباخ

عبر نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن غضبه من خوض مباراة يوم الجمعة بعد 3 أيام من المشاركة فى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واتهم مديره الرياضي مسؤولي الدوري بمحاباة بايرن ميونخ حامل اللقب.

وبحسب «فرانس برس» قال ماكس ايبيرل المدير الرياضى لمونشنجلادباخ لصحيفة “بيلد” المحلية: “بماذا كانت تفكر الرابطة عندما برمجت مباراتنا الجمعة فيما يشارك الفريق في دوري الأبطال؟ أمر مماثل لا يحصل أبدًا مع بايرن ميونخ”.

وتعادل مونشنجلادباخ الثلاثاء على أرضه مع سلتيك الاسكتلندى 1-1 وسيخوض رحلة حساسة لمواجهة هرتا برلين مساء الجمعة فى مباراة مبكرة ضمن المرحلة العاشرة من البوندسليجا.

وأصر ايبيرل: “لم أشاهد يومًا بايرن ميونخ يخوض مباراة الجمعة المسائية بعد مشاركته فى دورى الأبطال”، مشيرًا إلى أنها المرة الثانية فى أسبوعين يلعب فريقه الجمعة بعد خوضه مباراة الثلاثاء.

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