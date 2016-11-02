أخبار عاجلة

عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل وإصابة 13 شخصًا من «البنيان المرصوص» بمعارك في سرت الليبية

Google+ Print
مقتل وإصابة 13 شخصًا من «البنيان المرصوص» بمعارك في سرت الليبية مقتل وإصابة 13 شخصًا من «البنيان المرصوص» بمعارك في سرت الليبية

قوات البنيان المرصوص

استقبل مستشفى مصراتة المركزي ثلاثة قتلى وعشرة مصابين، جراء تجدد الاشتباكات اليوم الأربعاء، بحي الجيزة البحرية بمدينة سرت الليبية، بين قوات البنيان المرصوص وعناصر تنظيم داعش المتحصنين في المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص، إن قواتهم سيطرت ظهر اليوم الأربعاء، على مواقع جديدة لداعش بعد توغلها اليوم في “الجيزة البحرية” آخر معاقله بمدينة سرت، بحسب موقع” بوابة إفريقيا ” الليبي.

وكانت قوات البنيان المرصوص أعلنت في وقت سابق استعدادها لاقتحام منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت آخر معقل لتنظيم داعش في المدينة، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وقال عضو المركز الإعلامي لعملية “البنيان المرصوص”، عبد العظيم الشكماني، إنهم وجهوا نداء أخيرًا إلى عناصر التنظيم المحاصرين في منطقة الجيزة البحرية، يدعوهم إلى الاستسلام.

وأكد الشكماني، أن هذا النداء الذي وجه عبر الأجهزة اللاسلكية التابعة لعناصر داعش هو الأخير قبل بدء الهجوم النهائي، مضيفًا أنه “ليس هناك أي تفاوض مع عناصر التنظيم الإرهابي”.

كان المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص، العميد محمد الغصري، صرح مؤخرًا أن المعركة في سرت، ضد تنظيم داعش الإرهابي، شارفت على النهاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017