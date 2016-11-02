مقتل وإصابة 13 شخصًا من «البنيان المرصوص» بمعارك في سرت الليبية

استقبل مستشفى مصراتة المركزي ثلاثة قتلى وعشرة مصابين، جراء تجدد الاشتباكات اليوم الأربعاء، بحي الجيزة البحرية بمدينة سرت الليبية، بين قوات البنيان المرصوص وعناصر تنظيم داعش المتحصنين في المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص، إن قواتهم سيطرت ظهر اليوم الأربعاء، على مواقع جديدة لداعش بعد توغلها اليوم في “الجيزة البحرية” آخر معاقله بمدينة سرت، بحسب موقع” بوابة إفريقيا الإخبارية” الليبي.

وكانت قوات البنيان المرصوص أعلنت في وقت سابق استعدادها لاقتحام منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت آخر معقل لتنظيم داعش في المدينة، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وقال عضو المركز الإعلامي لعملية “البنيان المرصوص”، عبد العظيم الشكماني، إنهم وجهوا نداء أخيرًا إلى عناصر التنظيم المحاصرين في منطقة الجيزة البحرية، يدعوهم إلى الاستسلام.

وأكد الشكماني، أن هذا النداء الذي وجه عبر الأجهزة اللاسلكية التابعة لعناصر داعش هو الأخير قبل بدء الهجوم النهائي، مضيفًا أنه “ليس هناك أي تفاوض مع عناصر التنظيم الإرهابي”.

كان المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص، العميد محمد الغصري، صرح مؤخرًا أن المعركة في سرت، ضد تنظيم داعش الإرهابي، شارفت على النهاية.