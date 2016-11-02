«راقب نائب» تتبني مبادرة «متابعون» لتفعيل توصيات مؤتمر الشباب الأول

تعلن حملة «راقب نائب»، عن تبنيها المبادرة الشبابية «متابعون»، و هي مبادرة شبابية شعبية، تهدف في المقام الأول، إلي متابعة التوصيات الختامية التي انتهى إليها مؤتمر الشباب الأول، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

كما تعمل المبادرة على التواصل مع الشباب المصري على مستوى الجمهورية، من أجل تعريفهم بما دار بالمؤتمر من فعاليات و ورش عمل، بالإضافة إلي تعريفهم بماهية التوصيات الختامية الصادرة عن المؤتمر، و كيفية العمل على بحث ماهية آليات تفعيل تلك التوصيات؟، و كيفية متابعة عملية التنفيذ على أرض الواقع؟.

و اشار محمد بدر، منسق حملة «راقب نائب»، إلي إننا أثناء مشاركتنا في فعاليات المؤتمر، و خلال عقدنا لعده لقاءات مع الشباب المشاركين بالمؤتر طرحت فكرة، مبادرة متابعون في اليوم الأخير للمؤتمر، و تم طرح رؤية بأن تتبنى حملة «راقب نائب»، تلك المبادرة و قمنا بالفعل بنقل تلك الفكرة لإدارة الحملة، و التي درستها و درسة أهداف المبادرة، و قبلت تبنيها لتلك المبادرة و العمل على مطالبة كل الشباب المنخرطين في حملة «راقب نائب»، بالمشاركة في أعمال تلك المبادرة الجديدة،

> وأضاف بدر، بأننا سنعمل على الإعلان عن تفاصيل تفعيل تلك المبادرة، و آليات العمل فيها خلال شهر نوفمبر الجاري.