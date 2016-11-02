المعارضة السورية ترفض طلبًا روسيًا بالانسحاب من حلب

قال مسؤول بأحد فصائل المعارضة المسلحة السورية، إن المعارضة رفضت اليوم الأربعاء طلبًا روسيًا بالانسحاب من حلب بحلول مساء الجمعة.

وقال زكريا ملاحفجي من جماعة فاستقم المعارضة المسلحة لرويترز “هذا الأمر مرفوض على الإطلاق، مدينة حلب ما بنسلمها للروس ولا بنستسلم بالمطلق”.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات المعارضة والمدنيين سيسمح لهم بمغادرة الجزء الشرقي من حلب الذى تسيطر عليه المعارضة وأشارت إلى أنها ستمدد وقفًا للغارات الجوية داخل المدينة.

بيد أن ملاحفجي قال إنه لا توجد ممرات خروج آمنة مثلما قالت روسيا.

وأضاف “غير صحيح، بعدين الناس ما بتطلع ولا المدنيين ولا المقاتلين، المدنيين بيخافوا من النظام ما بيثقوا فيه والمقاتلين ما بيستسلموا بالمطلق، وبعدين إحنا الآن فى ظل معركة والمعركة قطعت المرحلة الأولى وستنطلق المرحلة الثانية فمو ممكن الاستسلام بالمطلق”.