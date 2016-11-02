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محافظ بورسعيد يناقش المخطط الاستراتيجي لمدينة بورفؤاد

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محافظ بورسعيد يناقش المخطط الاستراتيجي لمدينة بورفؤاد محافظ بورسعيد يناقش المخطط الاستراتيجي لمدينة بورفؤاد

جانب من اجتماع المحافظ

كتب – جمال نوفل

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع عدد من الخبراء الاستراتيجين، ولفيف من التنفيذيين ونواب بورسعيد، لمناقشة المخطط الاستراتيجي لمدينة بورفؤاد.

وقام الغضبان، بوضع المخطط المركز الإقليمي لقناة السويس، بالتنسيق مع المحافظة، باعتبار أن تخطيط مدينة بورفؤاد جزًأ لا يتجزأ من تخطيط محافظة بورسعيد ككل.

وتلخصت أهم ملامح المخطط الاستراتيجي، في تحديد المشروعات ذات الأولولية، والتحكم في نمو المدينة العمراني، بالإضافة لخلق فرص عمل جديده للشباب، مع مراعاة عامل المرونة في المخطط لمواكبة التغييرات المستقبلية، وأخذ الدراسات السابقة والملامح الأساسية والاقتصادية للمدينة في الاعتبار.

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