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أمن أسيوط يلقى القبض على 4 متهمين هاربين من أحكام قضائية

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أمن أسيوط يلقى القبض على 4 متهمين هاربين من أحكام قضائية أمن أسيوط يلقى القبض على 4 متهمين هاربين من أحكام قضائية

>أسيوط - هيثم البدري

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من القبض على 4 متهمين هاربين من أحكام قضائية.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بأسيوط يفيد تمكن ضابط مباحث مركز شرطة ديروط من ضبط "م. ح. ع" مقيم ببندر مركز ديروط دائرة مركز ديروط، والمحكوم علية بالسجن خمس سنوات، وضبط "م. ف. م" فلاح، مقيم ببندر مركز ديروط  والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات، وضبط "م. ف. م" فلاح ومقيم ببندر مركز ديروط دائرة مركز ديروط، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وضبط "أ. م. م" مقيم بعزبة عبد الباقى دائرة مركز ديروط، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وجميعهم فى قضية "مركز شرطة ديروط ".

 

 

 


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