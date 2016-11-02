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الحبس سنة لقوادة وسائق أدارا شقة لاستقطاب راغبى المتعة الحرام بالشرقية

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الحبس سنة لقوادة وسائق أدارا شقة لاستقطاب راغبى المتعة الحرام بالشرقية الحبس سنة لقوادة وسائق أدارا شقة لاستقطاب راغبى المتعة الحرام بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

عاقبت  محكمة جنح منيا القمح،بالشرقية، اليوم الأربعاء قوادة وسائق، بالحبس سنة، لتكوينهما  لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار  من اللواء هشام خطاب مدير إداره البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث الآداب العامة، عن قيام ربة منزل بإدارة مسكنها وكرا لممارسة الدعارة، بمركز منيا القمح، وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، داهمت قوة من مباحث الآداب برئاسة العقيد عاطف ذكي رئيس مباحث الآداب وبرفقته الرائد حسام الشحات وكيل مباحث آداب الزقازيق، مسكن القوادة" نجوي م ع " 40 سنة، ربة منزل ومقيمة منيا القمح. 

 

كما تم ضبط " مني م م " 20 سنة ربة منزل ومقيمة كفر صقر، وبرفقتها " حاتم م م " 57 سنة، مقيم الزقازيق، مدرس أول بدرجه مدير عام بأحدى مدارس الزقازيق للبنات، أثناء تواجدهما بغرفه النوم عاريين تماما و يمارسا الدعارة، كما تم ضبط " محمد أ م" 37 سنة مقيم الزقازيق، أثناء انتظاره دوره لممارسة الدعارة، و "السيد غ ا" وتم ضبط " السيد غ خ"  قائد السياره رقم ( ج ر ع  ٧٦٩ ) لقيامه بالاشتراك مع القوادة لتسهيل توصيل الزبائن والنسوة الساقطات، كما تم ضبط مبلغ خاص بها و قدره ١١٥٠ ج، و كذلك تليفونها المحمول، و بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت أنها تدير مسكنها لأعمال الدعاره بمقابل مادى و بدون تمييز وأن المبلغ المضبوط من متحصلات أعمال الدعارة و الهاتف المحمول لسهوله التواصل مع عملائها و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٩٣٥٠ جنح مركز منيا القمح و بالعرض علي نيابة منيا القمح، قررت برئاسة المستشار إسلام حشيش، و بإشراف المستشار ياسر هندي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية،حبس القوادة والسائق، قبل أن تصدر المحكمة قرارها المتقدم.

 


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