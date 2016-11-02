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القبض على مشتبه فيه بقتل ضابطي شرطة أمريكيين بولاية أيوا

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القبض على مشتبه فيه بقتل ضابطي شرطة أمريكيين بولاية أيوا القبض على مشتبه فيه بقتل ضابطي شرطة أمريكيين بولاية أيوا

عناصر من شرطة أيوا (أرشيف)

ذكرت تقارير محلية أمريكية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به في قتل اثنين من ضباط الشرطة في ولاية أيوا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة “دى موين ريجستر”، إن عملية القبض على المشتبه به جاءت بعد تحديد الشرطة بالولاية بوسط الولايات المتحدة اسم سكوت مايكل كمشتبه به فيما وصفوه بجريمتي قتل “الأكمنة”، التي قتل على إثرها ضابطين بالشرطة.

وسكوت مايكل، 46 عامًا من مدينة أوربانديل مطلوب على خلفية قتل الضابطين فجر الأربعاء في دي موين عاصمة الولاية.

وكانت دائرتا شرطة دي موين وأوربانديل قالتا في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في وقت سابق إنه “يعتقد أن غرين مسلح، ويعتبر خطيرًا. إذا رأيت غرين، من فضلك لا تقترب منه”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة عثرت لدى استجابتها لبلاغات تفيد بإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم على ضابط، توفي متأثراً بجراحه. وبعد وقت قصير من اكتشاف الحادث الأول، تم العثور على ضابط آخر مقتولًا.

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