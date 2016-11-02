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باكستان تسحب 6 من دبلوماسييها في سفارتها بالهند

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باكستان تسحب 6 من دبلوماسييها في سفارتها بالهند باكستان تسحب 6 من دبلوماسييها في سفارتها بالهند

الرئيس الباكستاني ممنون حسين

أعلن مسؤولان باكستانيان – رفضا الكشف عن هويتهما – أن إسلام آباد قامت بسحب 6 من دبلوماسييها فى السفارة الباكستانية فى نيودلهي، وسط توترات بين البلدين حول إقليم كشمير المتنازع عليه.

وذكرت مصادر رسمية باكستانية – وفقًا لما نقلته “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الأربعاء- أن السلطات اكتشفت شبكة تجسس هندية تعمل داخل سفارة نيودلهي فى باكستان، وتسعى السلطات لموافقة رئيس الوزراء نواز شريف لطرد الدبلوماسيين الهنود.

وبدأ توتر العلاقات بين البلدين في فصل الصيف بعد نشوب قلاقل في الشطر الهندي من كشمير وما تلاه من تصعيد دولي ضد الهند من جانب إسلام أباد، إضافة إلى حملة نيودلهى ضد ناشطين فى كشمير.

وتصاعد التوتر بعدما قتل مسلحون 19 جنديًا هنديًا في سبتمبر الماضي في معسكر بكشمير في هجوم ألقت فيه الهند باللائمة على مسلحين يتخذون من باكستان قاعدة لهم.

وقالت الهند إنها ردت بتنفيذ “ضربة دقيقة” فى باكستان التى أنكرت من جانبها وقوع أية ضربات واتهمت الهند باختلاق هذه القصة لصرف الانتباه عن حملتها ضد احتجاجات فى الشطر الهندي من كشمير.

أ ش أ

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