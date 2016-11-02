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انخفاض هائل بأسعار الدولار فى السوق السوداء فى 48 ساعة

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انخفاض هائل بأسعار الدولار فى السوق السوداء فى 48 ساعة انخفاض هائل بأسعار الدولار فى السوق السوداء فى 48 ساعة

أرشيفية

واصل الدولار انهياره في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل 11 جنيهًا للبيع في مكاتب الصرافة وسط ذهول من التجار من التدهور السريع في .

وقد تخطى سعر الدولار خلال تعاملات أمس حاجز الـ 18 جنيه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في السلع الغذائية، أرجعه المتخصصون لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، كما أدى ذلك الأرتفاع إلى زيادة أسعار الذهب بطريقة غير طبيعية خلال الفترة السابقة.

ووصل سعر الدولار فى السوق السوداء مابين 12 و 13 جنيهًا للبيع، مسجلًا بذلك أكبر حالة انخفاض من بداية الزيادة حيث والتى بغلت من 4 إلى 5 جنيهات.

وكان سعر الدولار قد سجل انخفاضا ملحوظا منذ الأمس، وواصل التراجع صباح اليوم، وسط خطوات وقرارات إصلاحية متلاحقة من الجهات كل، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا هشتاج بعنوان “#الدولار_ينهار”، وهو ما انعكس على سعر الدولار والذهب منذ صباح اليوم.

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