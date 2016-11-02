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ضبط ثلاثة بينهم سورى متهمون بخطف طالب بالتجمع الأول

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ضبط ثلاثة بينهم سورى متهمون بخطف طالب بالتجمع الأول ضبط ثلاثة بينهم سورى متهمون بخطف طالب بالتجمع الأول

 

المتهمون

كتب – أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من ضبط أثنين حاولوا خطف، “كنان أحمد محمد الحموى”، طالب، 12 عامًا، ومقيم بدائرة القسم، حيث بُلغ لقسم شرطة التجمع الأول، من والد الطالب، بتضرره من “عبد الوكيل أحمد محمد”، سورى الجنسية، 22 عامًا، وصاحب محل ملابس، حيث أثبتت التحريات أنه اشترك مع كلا من، أحمد محمد عبدالمنعم، 17 عام، ومقيم بدائرة القسم، وهانى محمود أحمد، 37 عامًا، خفير، لخطف الطالب، وتمكن المجنى عليه من الهرب من السيارة التى قاموا باستخدامها، أثناء سيرها بطريق السويس الصحراوى، و القفز منها والتواصل بوالده.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، و بقيادة الرائد  تامرعبدالشافى، و الرائد محمود أبوالحسن، و أثناء مواجهة المتهمين اعترفوا با رتكباهم الواقعة مقابل مبلغ مالى، والمساومة عليه مقابل تحرير الطالب، وتم تحرير محضر لتولى النيابة العامة التحقيق.

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