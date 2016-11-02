وزير خارجية أذربيجان يغادر بعد لقاء الرئيس «السيسي»

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاربعاء ” إلمار ممدياروف” وزير خارجية أذربيجان، عقب زياة لمصر استغرقت 3 ايام التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري سامح شكري.

وأكد وزير خارجية أذربيجان، خلال اللقاء على ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وثيقة، مشيرًا إلى تطلع بلاده لتنمية وتطوير التعاون مع مصر في جميع المجالات.

وأشار “ممدياروف”، إلى حرص أذربيجان على الإعداد الجيد للجنة المشتركة التي ستُعقد في نهاية شهر نوفمبر الجاري بما يساهم في الدفع قدمًا بالتعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

وأكد الرئيس السيسى، على ما تمثله اللجنة المشتركة المنتظر عقدها في القاهرة من فرصة جيدة لتفعيل أطر التعاون القائمة واستكشاف آفاق ومجالات تعاون جديدة، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات كبيرة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل الارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين في عدد من القطاعات، خاصةً في مجال الطاقة، حيث تم التباحث حول آفاق تطوير التعاون الذي بدأ بين البلدين في هذا القطاع منذ عام 2010، وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن.