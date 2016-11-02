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السويد تمدد فترة التدقيق في هوية القادمين إلى البلاد لـ 3 أشهر

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السويد تمدد فترة التدقيق في هوية القادمين إلى البلاد لـ 3 أشهر السويد تمدد فترة التدقيق في هوية القادمين إلى البلاد لـ 3 أشهر

قوات الأمن في السويد

قررت حكومة السويد، اليوم الأربعاء، تمديد فترة تدقيق هويات المسافرين فى الحافلات والقطارات والبواخر القادمة إلى السويد، لثلاثة أشهر إضافية.

ونقل راديو «السويد» عن مسؤولة بوزارة البنية التحتية قولها أن القرار اتخذ فى اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائى اليوم الأربعاء، حيث تنتهى الفترة الجديدة فى الـ4 من فبراير القادم، مشيرة إلى أن القرار اتخذ لأن الوضع ما زال يحتاج للتدقيق في الهويات، ولأن السويد لا زالت في حاجة ماسة لتشديد شروط الأمن والسلامة.

كانت مصلحة الهجرة في السويد قد أكدت في وقت سابق أنه بالرغم من استمرار أزمة اللاجئين، وإن عدد النازحين يفوق عما كان عليه خلال الحرب العالمية الثانية، فإن عدد اللاجئين إلى أوروبا وبالتحديد إلى السويد سينخفض في السنة القادمة، بسبب حراسة الحدود الداخلية، والتدقيق في هويات المسافرين ضمن منطقة شنجن تصعب السفر عبر أوروبا والقدوم إلى السويد.

أ ش أ

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