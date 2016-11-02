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اليابان تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية

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اليابان تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية اليابان تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية

أرشيفية

أطلقت اليابان، اليوم الأربعاء، قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية يحمل اسم «هيماواري-9» يتمتع بنفس قدرات القمر السابق «هيماواري-8» الذي دخل الخدمة في يوليو من العام الماضى.

وذكرت الإذاعة اليابانية أن «هيماواري-9» سيبقى في المدار حتى يبدأ العمل بشكل كامل عام 2022، وسيتولى مهام قمر «هيماواري-8» الأقدم إذا تعرض لأى خلل.

يذكر أن اليابان اضطرت عام 1999 لاستعارة قمر اصطناعى من الولايات المتحدة بعد فشل إطلاق قمر بديل لهيماواري-5، وأصبح من المهم لتأمين مراقبة متواصلة للطقس أن يكون هناك قمران صناعيان يعملان بشكل متزامن.

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