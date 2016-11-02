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روبن : البايرن سيكون في مأزق إذا لعب بنفس المستوى بالأدوار المقبلة

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روبن : البايرن سيكون في مأزق إذا لعب بنفس المستوى بالأدوار المقبلة روبن : البايرن سيكون في مأزق إذا لعب بنفس المستوى بالأدوار المقبلة

آريين روبن

أكد الهولندي آريين روبن، نجم بايرن ميونخ الألماني إن فريقه سيكون في مأزق بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إذا لعب بنفس الأداء الذي ظهر به خلال مباراته أمام آيندهوفن الهولندي والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 2-1.

وأضاف “روبن” أنه من الجيد تأهل فريقه، ولكنه لم نقدم مباراة جيدة حيث لعب باسلوب بطئ واذا لعب بنفس هذا المستوى في دور الـ16 سيواجه مشكلات.

وعن خروجه من الملعب في الدقيقة 64 ونزول البرازيلي دوجلاس كوستا محله، أشار روبن إنه لم يكن مصابًا، ولكن مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي فضل أن يحافظ عليه بدنيًا، وأكد أنه كان محبطًا بعض الشيء لخروجه، ولكن المدرب لديه دوافعه ويجب قبولها.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة المجموعة الرابعة بتسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وقد ضمن كلاهما التأهل لثمن نهائي البطولة قبل مباراتين على انتهاء دور المجموعات، نظرًا لأن آيندهوفن يحتل المركز الثالث بنقطة متقدمًا بفارق الأهداف على روستوف الروسي متذيل الترتيب.

ويحل البايرن في مباراته المقبلة ضيفًا على روستوف في 23 نوفمبر الجاري فيما يستضيف أتلتيكو في السادس من ديسمبر المقبل.

أ ش أ

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