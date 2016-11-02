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"القومى للبحوث": أقمشة قطنية من الطحالب ضد البكتيريا والالتهابات

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"القومى للبحوث": أقمشة قطنية من الطحالب ضد البكتيريا والالتهابات "القومى للبحوث": أقمشة قطنية من الطحالب ضد البكتيريا والالتهابات

>كتبت أمنية فايد

كشف المركز القومى للبحوث عن بحث جديد لإنتاج أقمشة قطنية صديقة للبيئة مجهزة ضد البكتيريا والالتهابات عن طريق استخدام مستخلص "الكحول الإثيلى" لاثنين من الطحالب البحرية وهما "كولبومنيا سينوزا" و"أولفا فاشيات" والمستخلص "الكحولى الإثيلى" لواحد من الحشائش البحرية "هالوفيلا ستببيولسيا" بعد معالجته باستخدام الجينات الصوديوم وصمغ المبرو.

 

وأوضحت الدكتورة هناء محمد الرافعى، قسم العقاقير بشعبة الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومى للبحوث، رئيس فريق البحث، قائلةً: "تم تحضير وعمل المسح الفيتوكميائى لهذه المستخلصات بالطرق القياسية المعروفة وذلك لمعرفة الفصائل الكيميائية الموجودة فى هذه المستخلصات، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة لتحديد نوع وكمية المركبات الموجودة فى كل مستخلص على حده حيث إن هذه المركبات هى التى تؤدى إلى الفاعلية البيولوجية للأقمشة بعد عملية المعالجة".

 

وتابعت: "تم استخدام هذه المستخلصات، كل على حدة، فى تجهيز الأقمشة القطنية بعدة طرق شملت معالجة الخامة القطنية بالمستخلص "الإيثانولى" لكل طحلب باستخدام تقنية الغمر بمادة الجينات الصوديوم أو صمغ المبرو، ثم قمنا بتقييم فعالية جميع الأقمشة المجهزة ضد البكتيريا والالتهابات سواء قبل عملية الغسل أو بعدها، وكانت النتائج التى تم الحصول عليها أن الأقمشة المجهزة فى وجود حمض الستريك أو TMBG  تعطى أعلى فاعلية كمضادات للبكتريا بما يعادل 90% بعد عشرة مرات من الغسيل، كما أوضحت النتائج أن الأقمشة المعالجة مع مادة الجينات الصوديوم ذات قدرة فائقة على مقاومة الالتهابات لدرجة بلغت 89%.

 

قام بهذا البحث الدكتورة هناء محمد الرافعى قسم العقاقير بشعبة الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومى للبحوث، والدكتور محمد حسين الرافعى قسم التجهيزات والتحضيرات الأولية بشعبة الصناعات النسيجية بالمركز القومى للبحوث، والدكتورة هبة محمد عبد السلام والدكتورة وفاء أحمد السيد بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية البنات جامعة عين شمس.


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