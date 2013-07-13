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رئيس جنوب إفريقيا السابق واثق من شفاء مانديلا

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رئيس جنوب إفريقيا السابق واثق من شفاء مانديلا رئيس جنوب إفريقيا السابق واثق من شفاء مانديلا

كتب : رويترز منذ 12 دقيقة

قال رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي، اليوم إنه واثق من أن صحة سلفه نيلسون مانديلا ستتحسن وأن بطل مناهضة التمييز العنصري سيخرج من المستشفى ليقضي فترة النقاهة في منزله. ونقلت محطة الإذاعة والتليفزيون الوطنية عن مبيكي قوله "أعرف أن الأطباء الذين يشرفون على علاجه على درجة عالية من الكفاءة. أطباء ممتازون ويؤدون عملا رائعا. أنا واثق تماما من أن مانديلا سيعود في يوم ما إلى منزله مضيفا "ما تقوله بأن حالته حرجة لكنها مستقرة أمر صحيح وأن الأطباء سيقولون في يوم ما أن بإمكانه المغادرة والبقاء في منزله بدلا من المستشفى. وفي نفس السياق قالت جراسا ماشيل زوجة مانديلا للتليفزيون الوطني إنه بدأ في التحسن مشيرة إلى أن مانديلا "يستجيب بشكل إيجابي للعلاج مضيفة أنها أقل قلقا مما كانت عليه قبل أسبوع".

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