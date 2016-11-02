تشيلكوت: الاستخبارات البريطانية لم يكن لديها أي دليل بوجود برنامج نووي بالعراق

قال السير جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية بشأن غزو العراق، إن نظام صدام حسين لم يمثل تهديدًا مباشرًا لبريطانيا، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء آنذاك توني بلير كان مخطئا بوصفة التهديد الذي يمثله العراق على بلاده.

وأضاف تشيلكوت خلال جلسة استجواب بمجلس العموم البريطاني بشأن تقرير لجنته حول مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003 أن الاستخبارات البريطانية لم يكن لديها أي دليل يشير إلى وجود برنامج عراقي نووي للأسلحة.

وأشار رئيس لجنة التحقيق البريطانية بشأن غزو العراق إلى أن المعلومات حول برنامج نووي تسليحي للعراق تم استنتاجها عبر معلومات صادرة من دول أخرى.