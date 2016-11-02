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رسميًا .. غياب «اينجز» عن صفوف ليفربول حتى نهاية الموسم للإصابة

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رسميًا .. غياب «اينجز» عن صفوف ليفربول حتى نهاية الموسم للإصابة رسميًا .. غياب «اينجز» عن صفوف ليفربول حتى نهاية الموسم للإصابة

داني اينجز

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن مهاجمه داني اينجز سيجري عملية جراحية في الركبة وسيغيب على إثرها تسعة أشهر عن الملاعب.

وتعرض اينجز “24 عامًا” لإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها فريقه على توتنهام الأسبوع الماضي، ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسيحتاج إلى إجراء عملية جراحية، في العاصمة البريطانية لندن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

واكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على الانترنت، أنه “إذا قلنا أن ليفربول نعاني كمن نزعت أحشاؤه، فسيكون ذلك وصفًا هزيلاً لما يشعر به بعد الإصابة”.

وأضاف “أن اينجز فتى رائع ويلعب بشكل جدي، لهذا فهو يستحق حظ أفضل، هذا هو داني داخل وخارج الملعب، لقد تسبب في إصابة ركبته عندما حاول بكل شجاعة استخلاص كرة لصالح فريقه عن طريق الضغط”.

واستطرد كلوب “أن شخصيته هذه تعني أنه سيعود معافًا وقويًا كما عاد من إصابته الأخيرة”.

كان اينجز قد عاد لتوه للانتظام مع فريقه، بعد أن غاب عنه سبعة أشهر، بداعي معاناته من إصابة في الرباط الخارجي للركبة.

وأشار المدرب الألماني إلى أنهم أخبروه أن المدة المتوقعة لغيابه ، ستكون بين سبعة وتسعة أشهر.

واختتم أن اينجز يمتلك قوة عقلية وجسدية، وسيحظى بأفضل علاج وإعادة تأهيل حتى يضمن عند عودته، أنه سيعود لتقديم نفس المستوى المعروف عنه.

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