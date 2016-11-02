«البرلمان الأوروبى»: لا نحكم على المصريين ونراقب ازدواجية المعايير لدينا

قالت ماريسا ماتياس، رئيس وفد البرلمان الأوروبى للعلاقات مع دول المشرق، إن البرلمان يميل إلى انتقاد الأطراف الأوروبية أكثر من الجهات الأخرى، ويهتم بحقوق الإنسان ويسعى لوضع هذا البند فى جميع اتفاقياته.

وأوضحت ماتياس، أنه نظرًا لوجود اتجاهات وأحزاب مختلفة فى البرلمان الأوروبى، فأحيانًا يكون هناك معايير مزدوجة، ويتم انتقاد بعض الدول أكثر من الأخرى، مضيفة :” نعمل على ألا يحدث هذا ونراقب عن كثب ما يحدث داخل البرلمان لمنع ذلك”، مؤكدة “نحن لسنا هنا للحكم على المصريين إطلاقًا، ونعمل مع أحزاب وجهات مختلفة”.

وتابع “لا يوجد أى حالات لقتل مصريين فى أوروبا، وإذا حدث وقتل أى مواطن، نبحث فى الأمر، وليس من المقبول أبدًا أن يقتل أى مواطن خارج موطنه، سواء هنا أو فى أوروبا”، داعية إلى وجود الشفافية لمعرفة من القاتل فى أى من الحالات.

وأشارت ماتياس، إلى أن البرلمان الأوروبى يؤمن بالعلاقات القائمة على التبادل، ولا يوجد أى نوع من التدخل، ولدينا مسئوليات لكننا لسنا مسئولين عن السياسة الخارجية الأوروبية.

وأشارت، إلى أن وضع مصر خاص، نظرًا لوجود تنظيم داعش الإرهابى فى سيناء، ومشاركة البلاد للحدود مع ليبيا التى تعانى من تدهور الأوضاع الأمنية، مشددة “نسعى لدعم مصر فى مواجهة هذا الأمر”.