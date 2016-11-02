هل اشترط عادل إمام توفير طائرة خاصة لحضور مهرجان "صفاقس"؟

القاهرة_عمرو رضا

في خطوة نادرة لا يفعلها مع الكثير من المهرجانات العربية، لبّى الزعيم عادل أمام دعوة تكريمه من مهرجان قرطاج التونسي، وحسم تردّده الدائم بشأن الظهور في التجمّعات الفنية الكبيرة، فسافر فجر اليوم الأربعاء من مطار القاهرة، بصحبة ابنه المخرج رامي أمام ورفيق العمر المخرج سمير سيف، ليزور تونس الخضراء، بعد غياب طال 16 عاماً.

وسيشارك مساء اليوم كضيف شرف في حفل "صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016"، حيث سيكرّم مع المطرب وليد توفيق والمخرج سمير سيف والمنتج عبدالعزيز بن ملوكة.

عادل أمام دخل مسرعاً صالة كبار الزوار، وتمّ إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة مصر للطيران رقم 843، واحتفظ بعادته القديمة المتمثّلة بالابتعاد عن الجمهور، منعاً لإحداث أي ارتباك أمام سلطات المطار، حيث تولّى ابنه رامي مهمات إنهاء شحن حقائب السفر والحصول على أختام المغادرة.

يذكر أن إدارة مهرجان قرطاج قرّرت تكريم الفنان عادل أمام باحتفالية كبيرة، وتمّ اختياره " ضيف افتتاح تظاهرة " صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016"، كما أعلن موافقته على حضور العرض الخاصّ الأول بفيلم "أغسطينوس ابن دموعها" للمخرج سمير سيف، وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر. وتردّدت شائعات حول اشتراطه توفير طائرة خاصّة ودفع مقابل مادي أسطوري، ولكن تبيّن أنّ هذا كلّه محض شائعات.