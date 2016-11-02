أخبار عاجلة

عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل اشترط عادل إمام توفير طائرة خاصة لحضور مهرجان "صفاقس"؟

Google+ Print
هل اشترط عادل إمام توفير طائرة خاصة لحضور مهرجان "صفاقس"؟ هل اشترط عادل إمام توفير طائرة خاصة لحضور مهرجان "صفاقس"؟

الأربعاء 02-11-2016 16:45

القاهرة_عمرو رضا

في خطوة نادرة لا يفعلها مع الكثير من المهرجانات العربية، لبّى الزعيم عادل أمام دعوة تكريمه من مهرجان قرطاج التونسي، وحسم تردّده الدائم بشأن الظهور في التجمّعات الفنية الكبيرة، فسافر فجر اليوم الأربعاء من مطار القاهرة، بصحبة ابنه المخرج رامي أمام ورفيق العمر المخرج سمير سيف، ليزور تونس الخضراء، بعد غياب طال 16 عاماً.
وسيشارك مساء اليوم كضيف شرف في حفل "صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016"، حيث سيكرّم مع المطرب وليد توفيق والمخرج سمير سيف والمنتج عبدالعزيز بن ملوكة.
عادل أمام دخل مسرعاً صالة كبار الزوار، وتمّ إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة للطيران رقم 843، واحتفظ بعادته القديمة المتمثّلة بالابتعاد عن الجمهور، منعاً لإحداث أي ارتباك أمام سلطات المطار، حيث تولّى ابنه رامي مهمات إنهاء شحن حقائب السفر والحصول على أختام المغادرة.
يذكر أن إدارة مهرجان قرطاج قرّرت تكريم الفنان عادل أمام باحتفالية كبيرة، وتمّ اختياره " ضيف افتتاح تظاهرة " صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016"، كما أعلن موافقته على حضور العرض الخاصّ الأول بفيلم "أغسطينوس ابن دموعها" للمخرج سمير سيف، وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر. وتردّدت شائعات حول اشتراطه توفير طائرة خاصّة ودفع مقابل مادي أسطوري، ولكن تبيّن أنّ هذا كلّه محض شائعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم