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بالتفاصيل: هكذا أحرجت أنغام زميلتيها شيرين عبد الوهاب ونجوى كرم

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الأربعاء 02-11-2016 17:19

القاهرة_عمرو رضا

رفضت المطربة أنغام تحميل دار الأوبرا المصرية تكلفة أجور عازفي فرقتها المشاركين في بروفات حفلها المنتظر يوم عيد الحب المصري، ضمن فعاليات اليوبيل الفضي لمهرجان الموسيقى العربية، وقرّرت التبرع بأجرها عن الحفل لأعضاء فرقتها، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، علماً بأنّ المطربة عبد الوهاب والنجمة نجوى كرم رفضتا المشاركة لضعف المقابل المادي.
فقد قررت أنغام أمام الأزمة المالية التي تواجه المهرجان وتحرمه من استقدام بعض أبرز نجوم الغناء العربي، تخصيص أجرها لتسوية أجور البروفات اليومية والحفل المنتظر.
وكانت أنغام قد سافرت إلى بيروت بزيارة خاصة قبل الحفل لتنسيق إطلالتها المنتظرة، وعادت لتبدأ بروفات يومية من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة مساء، في قاعة البروفات في دار الأوبر المصرية، على أن يسمح لها ببروفة واحدة مع فرقتها وفريق الهندسة الصوتية في المسرح الكبير مساء الخميس القادم أو صباح يوم الجمعة لإنهاء الترتيبات الأخيرة للحفل.
يشار أن عدد كبير من الموسيقيين بمصر يتقدمهم الموسيقار حلمي بكر، بدأ حملة لمقاطعة النجوم الذين رفضوا المشاركة باحتفالات اليوبيل الفضي لمهرجان الموسيقى العربية لضعف المقابل المالي وفي مقدمتهم المصرية شيرين عبد الوهاب واللبنانية نجوى كرم، بينما اعتذر العراقي كاظم الساهر بسبب انشغاله بجولة غنائية عالمية.

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سيدتي

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